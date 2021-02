Australian Open, Sinner tenta il colpaccio con Shapovalov: ecco il risultato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Incredibile primo turno degli Australian Open, l’azzurro Jannik Sinner tenta il colpaccio con Shapovalov: ecco il risultato. Sorteggio sfortunato per Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open: dopo aver vinto la prima edizione del “Great Ocean Road Open”, battendo in due set il connazionale Stefano Travaglia, l’altoatesino era atteso alla prova del nove. L’impegno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Incredibile primo turno degli, l’azzurro Jannikilconil. Sorteggio sfortunato per Janniknel primo turno degli: dopo aver vinto la prima edizione del “Great Ocean Road”, battendo in due set il connazionale Stefano Travaglia, l’altoatesino era atteso alla prova del nove. L’impegno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov: Sinn… - ropancho89 : RT @SkySport: ULTIM’ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4)… - SkySport : ULTIM’ORA TENNIS ? AUSTRALIAN OPEN, JANNIK SINNER FUORI AL 1° TURNO BATTUTO IN 5 SET DA SHAPOVALOV (3-6, 6-3, 6-2,… - VincenzoOrab96 : RT @Eurosport_IT: SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov: Sinn… - AApetino : @GeorgeSpalluto Un Australian Open buttato alle ortiche per #Sinner perché ci è arrivato stanco -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021/ Sinner Shapovalov (2 - 2) streaming: si va al 5° set!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021: SINNER SHAPOVALOV 6 - 3 3 - 6 2 - 6 6 - 4 Jannik Sinner e Denis Shapovalov vanno al quinto set: avevamo presentato la partita del primo turno agli Australian Open 2021 come un ...

Esordio ok per Giorgi ed Errani agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani, le due azzurre in campo nella prima giornata degli Australian Open, primo Slam del 2021 scattato - con tre settimane di ritardo rispetto alla data originaria per la quarantena - sul cemento di Melbourne Park. La marchigiana ha sconfitto 6 - 3 6 - 3, ...

Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic, Thiem e Zverev al 2° turno. Fuori Monfils Sky Sport Infettivologo Galli: “Per combattere le varianti del Covid servono più zone rosse”

“Avere il polso della situazione permette di ottenere un’identificazione rapida dei focolai e di mettere subito in zona rossa totale i comuni. Perché non c’è alcuna altern ...

Sinner perde da Shapovalov in 5 set: l’Australian open è già finito

Jannik Sinner lotta per 4 ore ma al secondo match point dopo 5 set contro Denis Shapovalov si deve arrendere e viene eliminato al primo turno dell’Australian Open . Finisce 3-6, 6-3, 6- 2, 4-6 e 6-4.

DIRETTA2021: SINNER SHAPOVALOV 6 - 3 3 - 6 2 - 6 6 - 4 Jannik Sinner e Denis Shapovalov vanno al quinto set: avevamo presentato la partita del primo turno agli2021 come un ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani, le due azzurre in campo nella prima giornata degli, primo Slam del 2021 scattato - con tre settimane di ritardo rispetto alla data originaria per la quarantena - sul cemento di Melbourne Park. La marchigiana ha sconfitto 6 - 3 6 - 3, ...“Avere il polso della situazione permette di ottenere un’identificazione rapida dei focolai e di mettere subito in zona rossa totale i comuni. Perché non c’è alcuna altern ...Jannik Sinner lotta per 4 ore ma al secondo match point dopo 5 set contro Denis Shapovalov si deve arrendere e viene eliminato al primo turno dell’Australian Open . Finisce 3-6, 6-3, 6- 2, 4-6 e 6-4.