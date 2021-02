Australian Open 2021: esordio amaro per Stefano Travaglia eliminato in tre set da Frances Tiafoe (Di lunedì 8 febbraio 2021) È durata poco meno di due ore l’avventura di Stefano Travaglia agli Australian Open 2021. L’azzurro è stato sconfitto in tre set dallo statunitense Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-2. Di certo i tanti match giocati nel corso dell’ultima settimana si sono fatti sentire nelle gambe del 29enne nativo di Ascoli Piceno che ha dovuto fare i conti anche con un avversario molto solido. Il primo set è altamente spettacolare con una serie di break e contro break. L’azzurro vede scappare l’americano fino al 3-1 ma trova la forza per strappare il servizio all’avversario riportandosi in parità (4-4). Travaglia è determinato e prova a mettere in campo tutte le sue qualità tanto che nell’undicesimo game piazza il break e si porta sul 6-5. Proprio sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) È durata poco meno di due ore l’avventura diagli. L’azzurro è stato sconfitto in tre set dallo statunitensecon il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-2. Di certo i tanti match giocati nel corso dell’ultima settimana si sono fatti sentire nelle gambe del 29enne nativo di Ascoli Piceno che ha dovuto fare i conti anche con un avversario molto solido. Il primo set è altamente spettacolare con una serie di break e contro break. L’azzurro vede scappare l’americano fino al 3-1 ma trova la forza per strappare il servizio all’avversario riportandosi in parità (4-4).è determinato e prova a mettere in campo tutte le sue qualità tanto che nell’undicesimo game piazza il break e si porta sul 6-5. Proprio sul ...

