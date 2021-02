Alcuni problemi di rete TIM oggi 8 febbraio: non funziona a dovere la connessione (Di lunedì 8 febbraio 2021) oggi 8 febbraio ci sono da registrare problemi di rete TIM. Non funziona il servizio di connessione per Alcuni italiani, in Alcuni casi in maniera assoluta mentre in altri solo in parte. Pur non trattandosi di un vero e proprio down almeno in questo momento, il disservizio si sta delineando in questo lunedì mattina nelle modalità che andremo a dettagliare di seguito. Le segnalazioni di difficoltà sono quelle riportate anche dal servizio Downdetector. Le testimonianze di persone alle prese con problemi di rete TIM proprio oggi 8 febbraio sono nell’ordine delle centinaia. Le anomalie riguarderebbero appunto solo la navigazione internet, in particolare quella di casa della linea fissa. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)ci sono da registrarediTIM. Nonil servizio diperitaliani, incasi in maniera assoluta mentre in altri solo in parte. Pur non trattandosi di un vero e proprio down almeno in questo momento, il disservizio si sta delineando in questo lunedì mattina nelle modalità che andremo a dettagliare di seguito. Le segnalazioni di difficoltà sono quelle riportate anche dal servizio Downdetector. Le testimonianze di persone alle prese condiTIM propriosono nell’ordine delle centinaia. Le anomalie riguarderebbero appunto solo la navigazione internet, in particolare quella di casa della linea fissa. ...

