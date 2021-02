Un anno di prigione per Zaki. Il video appello dei parlamentari Ue: «Patrick è il simbolo del fallimento dell’Europa» (Di domenica 7 febbraio 2021) «Patrick Zaki, uno studente venuto da lontano, è il simbolo dell’Europa come la vorremmo. Ma è anche il simbolo del suo fallimento». A un anno dalla sua incarcerazione in Egitto, alcuni parlamentari europei hanno rinnovato la loro richiesta per il rilascio del ricercatore egiziano di 29 anni dell’Università di Bologna, promettendo di continuare a lottare per lui. L’appello è stato pubblicato dalla pagina Facebook Patrick Libero, gestita dagli attivisti impegnati nella causa. A prendere parola sono Fabio Massimo Castaldo (vice presidente del Parlamento europeo), Pierfrancesco Majorino, Soraya Rodríguez, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Elisabetta Gualmini, Pietro Bartolo, Patrizia Toia, Brando ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) «, uno studente venuto da lontano, è ilcome la vorremmo. Ma è anche ildel suo». A undalla sua incarcerazione in Egitto, alcunieuropei hrinnovato la loro richiesta per il rilascio del ricercatore egiziano di 29 anni dell’Università di Bologna, promettendo di continuare a lottare per lui. L’è stato pubblicato dalla pagina FacebookLibero, gestita dagli attivisti impegnati nella causa. A prendere parola sono Fabio Massimo Castaldo (vice presidente del Parlamento europeo), Pierfrancesco Majorino, Soraya Rodríguez, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Elisabetta Gualmini, Pietro Bartolo, Patrizia Toia, Brando ...

amnestyitalia : Ieri abbiamo saputo l'esito della sentenza sulla detenzione di #PatrickZaki: altri 45 giorni in prigione. L'8 febbr… - martaserafini : Confermato ufficialmente, dopo le indiscrezioni circolate ieri, la detenzione di Patrick Zaki è stata prolungata di… - Sandrin81830951 : È un anno che #PatrickZaki è in prigione senza aver commesso nulla. È un anno che dura questa assurda ingiustizia.… - SalvatoreFras10 : RT @Open_gol: «Patrick Zaki è il simbolo dell’Europa come la vorremmo. Ma è anche il simbolo del suo fallimento» - Dome689 : RT @Open_gol: «Patrick Zaki è il simbolo dell’Europa come la vorremmo. Ma è anche il simbolo del suo fallimento» -