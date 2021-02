Timothée Chalamet: “Edward Mani di Forbice” in uno spot con Winona Rayder (Di domenica 7 febbraio 2021) Neanche la pandemia da Covid-19 ferma la passione per lo sport. E in questo periodo dell’anno negli Usa è tutto pronto per il consueto Super Bowl 2021, massimo campionato statunitense di football americano. Super Bowl significa pubblicità, un ambito nel quale è da sempre protagonista il settore automobilistico. Anche quest’anno gli sponsor Cadillac si fanno sentire sbalordendo persino i fan di Tim Burton mettendo in scena uno spot con l’amatissimo attore di talento Timothée Chalamet nei panni del figlio di Edward Mani di Forbice affiancato dalla mitica Winona Rayder, la quale in un’intervista ha detto a Variety: Timothée è un ragazzo incredibile, così talentuoso e dolce. Ho sentito un legame abbastanza immediato con lui. Tim ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Neanche la pandemia da Covid-19 ferma la passione per lo sport. E in questo periodo dell’anno negli Usa è tutto pronto per il consueto Super Bowl 2021, massimo campionato statunitense di football americano. Super Bowl significa pubblicità, un ambito nel quale è da sempre protagonista il settore automobilistico. Anche quest’anno gli sponsor Cadillac si fanno sentire sbalordendo persino i fan di Tim Burton mettendo in scena unocon l’amatissimo attore di talentonei panni del figlio didiaffiancato dalla mitica, la quale in un’intervista ha detto a Variety:è un ragazzo incredibile, così talentuoso e dolce. Ho sentito un legame abbastanza immediato con lui. Tim ...

hugmelanaa : RT @fresquedlamour: Timothée Chalamet sei sempre un grande sì - gvnniski : brucerei all'inferno volentieri per timothée chalamet - fresquedlamour : Timothée Chalamet sei sempre un grande sì - UgoBaroni : RT @TwitGinger: Timothée Chalamet in versione Edward Mani di Forbice per uno degli spot più belli del #SuperBowl ! Ecco il video! https://t… - miriv_00 : daily reminder that timothee chalamet exists , è tra noi e non è un’allucinazione. blessed -

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Super Bowl - Timothée Chalamet e Winona Ryder omaggiano Edward Mani di forbice

D'altronde chi se non Timothée Chalamet, che è a tutti gli affetti il Johnny Depp dei primi anni '90. Winona mamma il vero tocco di classe.

