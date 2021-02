Timothee Chalamet è il figlio di Edward Mani di Forbice nello spot con Winona Ryder (Di domenica 7 febbraio 2021) Timothee Chalamet è il figlio di Edward di Mani di Forbice nella full version dello spot della Cadillac LYRIQ realizzato per il Super Bowl 2021 e accanto a lui c'è anche Winona Ryder, storica interprete del film di Tim Burton Timothee Chalamet è il nuovo Edward Mani di Forbice, o meglio il figlio del personaggio interpretato da Johnny Depp, nel fantastico spot della Cadillac Lyriq, accanto a Winona Ryder, che nel film di Tim Burton interpretava Kim, l'interesse sentimentale del malinconico e dolce Edward. Nella full version dello spot diretto da David ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)è ildididinella full version dellodella Cadillac LYRIQ realizzato per il Super Bowl 2021 e accanto a lui c'è anche, storica interprete del film di Tim Burtonè il nuovodi, o meglio ildel personaggio interpretato da Johnny Depp, nel fantasticodella Cadillac Lyriq, accanto a, che nel film di Tim Burton interpretava Kim, l'interesse sentimentale del malinconico e dolce. Nella full version dellodiretto da David ...

