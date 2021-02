The Weeknd è l’artista più ascoltato su Spotify, al Super Bowl da re dello streaming ma snobbato ai Grammy (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il suo debutto al Super Bowl arriva nell’anno della consacrazione a imperatore assoluto dello streaming: The Weeknd è l’artista più ascoltato su Spotify nel mondo, dopo che lo scorso gennaio ha battuto il precedente titolare del primato Justin Bieber. Un vantaggio che continua a mantenere saldamente con oltre 68 milioni di ascolti mensili (a fronte dei 65 del conterraneo Bieber, entrambi canadesi), numeri impressionanti destinati ad esplodere con lo show dell’intervallo del Super Bowl del 7 febbraio, l’evento con il più alto pubblico televisivo degli Stati Uniti e del mondo. The Weeknd è l’artista più ascoltato su Spotify ma era già stato scelto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il suo debutto alarriva nell’anno della consacrazione a imperatore assoluto: Thepiùsunel mondo, dopo che lo scorso gennaio ha battuto il precedente titolare del primato Justin Bieber. Un vantaggio che continua a mantenere saldamente con oltre 68 milioni di ascolti mensili (a fronte dei 65 del conterraneo Bieber, entrambi canadesi), numeri impressionanti destinati ad esplodere con lo show dell’intervallo deldel 7 febbraio, l’evento con il più alto pubblico televisivo degli Stati Uniti e del mondo. Thepiùsuma era già stato scelto ...

Fedez : Io che scopro oggi del tour di The Weeknd e i biglietti sono già tutti esauriti... - SkyTG24 : Super Bowl 2021, le anticipazioni sullo show: tocca a The Weeknd e Miley Cyrus - VanityFairIt : Oggi (con diretta su Rai 2 e DAZN) la sfida sportiva più seguita al mondo, tra la leggenda di Tom Brady e le ambizi… - invinciblehours : buon the weeknd day a tutti quanti amici un po' in ritardo ma hey sessione - geidief : Io questa notte a ripassare per l'esame mentre The Weeknd in TV all'halftime del #SuperBowl butterà tutto giù con i… -

Ultime Notizie dalla rete : The Weeknd Super Bowl 2021: orario tv e dove vederlo

Non solo lo sport: a illuminare l'attesissimo show dell'intervallo ci sarà la popstar canadese The Weeknd , che raccoglierà il testimone che un anno fa fu di Jennifer Lopez e Shakira . Orari tv e ...

Il Superbowl 2021 in diretta su Rai2 -

E non ci sarà soltanto la partita ma anche l' Half Time Show , ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l'intervallo dell'incontro), che sarà tenuto da The Weeknd e Miley Cyrus . Mentre a ...

The Weeknd, le canzoni famose Sky Tg24 Miley Cyrus, show per il Superbowl con Billy Idol

Miley Cyrus ha messo in scena un concerto ricco di cover (dai Blondie ai Nine Inch Nails) e con un ospite speciale: Billy Idol. Con lui, la cantante ha cantato "Night Crawling" e "White Wedding": ecco ...

Chi è The Weeknd, il cantante che si esibisce all’Halftime show del Super Bowl 2021

Chi è The Weeknd, il cantante dell'Halftime show del Super Bowl 2021: carriera, canzoni, età, vita privata, Instagram, Bella Hadid, fidanzata ...

Non solo lo sport: a illuminare l'attesissimo show dell'intervallo ci sarà la popstar canadese, che raccoglierà il testimone che un anno fa fu di Jennifer Lopez e Shakira . Orari tv e ...E non ci sarà soltanto la partita ma anche l' Half Time Show , ovvero lo spettacolo di metà partita (durante l'intervallo dell'incontro), che sarà tenuto dae Miley Cyrus . Mentre a ...Miley Cyrus ha messo in scena un concerto ricco di cover (dai Blondie ai Nine Inch Nails) e con un ospite speciale: Billy Idol. Con lui, la cantante ha cantato "Night Crawling" e "White Wedding": ecco ...Chi è The Weeknd, il cantante dell'Halftime show del Super Bowl 2021: carriera, canzoni, età, vita privata, Instagram, Bella Hadid, fidanzata ...