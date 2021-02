The Walk: il vero Philippe Petit allenò Joseph Gordon-Levitt per le sue performance da brivido (Di lunedì 8 febbraio 2021) Philippe Petit allenò Joseph Gordon-Levitt al fine di prepararlo per le riprese di The Walk e per gli incredibili stunt che fu costretto a realizzare. Il vero Philippe Petit, funambolo francese dalla cui vita è stata tratta la sceneggiatura di The Walk, allenò personalmente Joseph Gordon-Levitt al fine di farlo sembrare un professionista, assicurandosi anche che fosse in grado di portare a termine le incredibili acrobazie presenti nel copione della pellicola. Quando iniziò l'allenamento di Gordon-Levitt, Petit disse che l'attore, dotato naturalmente di incredibili capacità atletiche, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021)al fine di prepararlo per le riprese di Thee per gli incredibili stunt che fu costretto a realizzare. Il, funambolo francese dalla cui vita è stata tratta la sceneggiatura di Thepersonalmenteal fine di farlo sembrare un professionista, assicurandosi anche che fosse in grado di portare a termine le incredibili acrobazie presenti nel copione della pellicola. Quando iniziò l'allenamento didisse che l'attore, dotato naturalmente di incredibili capacità atletiche, ...

mariabeatrice77 : Il potere di una passeggiata - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più bella CANZONE di tutti i tempi tra: ?? I Walk the Line Johnny Cash ?? I'm Yours Jason Mraz ?? Sym… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli la più bella CANZONE di tutti i tempi tra: ?? Fix You Coldplay ?? Hey Jude The Beatles ?? Nothing Else Ma… - Kingsamuel111 : 'The End of the Storm'. Spettacolare docu sportiva, bellissima e piena di emozioni. L'inno 'You'll never walk alone… - sigma_tao : la divina comemdia insegna Victoria's Secret Angels hanno ricevuto una stella sulla THE Hollywood Walk of Fame d… -