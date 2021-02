Serie A, Lazio-Cagliari: Musacchio e Correa dal 1?, Di Francesco con il doppio trequartista? Le probabili formazioni (Di domenica 7 febbraio 2021) La sfida tra Lazio e Cagliari chiude la ventunesima giornata di Serie A.La formazione guidata da Simone Inzaghi sta vivendo un momento estremamente positivo della sua stagione, con la vittoria nel derby contro la Roma che, probabilmente, ha dato una rilevante iniezione di fiducia a tutto l'organico biancoceleste. Un match non semplice, tuttavia, attende la compagine capitolina, che alle 20.45 - in diretta su Sky Sport Serie A - vedrà arrivare all'Olimpico un Cagliari in netta ripresa. La franchigia di Eusebio Di Francesco arriva dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e ha certamente l'ambizioni di strappare punti importanti ai capitolini, attualmente quinti in classifica.Quasi nessun cambiamento nella Lazio rispetto alla gara della scorsa settimana contro ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) La sfida trachiude la ventunesima giornata diA.La formazione guidata da Simone Inzaghi sta vivendo un momento estremamente positivo della sua stagione, con la vittoria nel derby contro la Roma che, probabilmente, ha dato una rilevante iniezione di fiducia a tutto l'organico biancoceleste. Un match non semplice, tuttavia, attende la compagine capitolina, che alle 20.45 - in diretta su Sky SportA - vedrà arrivare all'Olimpico unin netta ripresa. La franchigia di Eusebio Diarriva dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e ha certamente l'ambizioni di strappare punti importanti ai capitolini, attualmente quinti in classifica.Quasi nessun cambiamento nellarispetto alla gara della scorsa settimana contro ...

TuttoMercatoWeb : TMW - Lotito: 'Un giocatore mi ha detto: 'Altro che Milan o Juve, la Lazio è di un altro livello'' - Mediagol : #SerieA, #Lazio-#Cagliari: Musacchio e Correa dal 1', Di Francesco con il doppio trequartista? Le probabili formazi… - total__futbool : Esta es la jornada del domingo en la serie A BENEVENTO – SAMPDORIA-12:30 MILAN – CROTONE 15:00 UDINESE – HELLAS V… - CarolRadull : Serie A Fixtures Benevento vs. Sampdoria 2.30pm AC Milan vs. Crotone 5pm Udinese vs. Verona 5pm Parma vs. Bolog… - sportsstreamr : 07/02/2021 – Serie A – #Stream Lazio vs Cagliari live -