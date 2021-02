Omicidio di Faenza | ecco chi era Ilenia Fabbri

(Di domenica 7 febbraio 2021) La donna di 46 anni trovata morta nel suo appartamento in via Corbara ieri, nelle prime ore del mattino, èera molto conosciuta nella sua zona. Descritta da tutti come una donna piena di vitalità e di interessi, sorridente e piena di buoni propositi. Aveva lavorato in una palestra, e poi come segretaria nell’officina del marito, come riporta Il Resto Del Carlino.aveva 46 anni ed una figlia, Arianna, di 21. A circa vent’anni aveva incontrato C.N., si erano sposati, ed avevano avuto una bambina, Arianna. Gli anni erano trascorsi sereni, finché qualche anno fa i rapporti non si sono incrinati, fino alla separazione. Ma le cose non erano finte pacificamente, anzi, i due erano finiti in tribunale. Nel frattemposi era rifatta una vita. Dopo la separazione aveva ...

Indagini a tutto campo per capire cosa sia successo tra le 5.40 e le 6 circa in via Corbara di sabato mattina. Ilenia Fabbri, 46 anni compiuti a settembre, è stata ammazzata con almeno una coltellata ...