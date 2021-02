Obama da Fazio | Walter Zenga e la moglie dalla D’Urso | la tv del 7 febbraio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, domenica 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”, con Serena Rossi. Verranno proposti due episodi dal titolo “La vita è un morso” e “Un giorno brutto”. Nel primo, rinsaldato il legame con Domenico, che è tornato a vivere dai suoi, Mina viene travolta da un nuovo caso, quello di Michele, uomo agli arresti domiciliari che vorrebbe un permesso speciale per andare al funerale di un amico. Il suo vicino di casa infatti è appena morto di tumore, e tra loro, entrambi reclusi, si era instaurato un rapporto speciale che Michele vorrebbe onorare… Nel secondo, Irene cerca insistentemente Mina: per errore ha scambiato la sua agenda con quella dell’amica. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema decisamente più grosso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei, e in un attimo la voce ...

Il Presidente Barack Obama sarà ospite di "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, domenica 7 febbraio, alle 20.00 su Rai3 per un'intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo, "Una terra promessa".