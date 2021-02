Mina Settembre, anticipazioni del 7 febbraio: cosa succede con Domenico (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenica 7 febbraio, i penultimi episodi di Mina Settembre, la fiction di Rai Uno record di ascolti: tutte le anticipazioni Domenica 7 febbraio sarà il penultimo appuntamento con Mina Settembre. Gli episodi di stasera, a partire dalle 21:35 si intitolano: La vita è un morso e Un giorno brutto. Nel primo episodio Mina sarà chiamata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenica 7, i penultimi episodi di, la fiction di Rai Uno record di ascolti: tutte leDomenica 7sarà il penultimo appuntamento con. Gli episodi di stasera, a partire dalle 21:35 si intitolano: La vita è un morso e Un giorno brutto. Nel primo episodiosarà chiamata L'articolo proviene da Inews.it.

seasplu : Chi come me stasera guarda Mina Settembre??? - LinkaTv : E' iniziato Mina Settembre - La vita è un su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - ___adeli___ : STASERA C’È MINA SETTEMBRE - Minutza2 : @RobertoMerlino1 Io, Mina Settembre - Edoardoleicorre : Sentite io mi devo vedere Mina Settembre dite a questi piloti di smetterla che qui abbiamo una vita oltre loro -