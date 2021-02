Mika | addio alla mamma Joannie | «Era orgogliosa di quello che sono diventato»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) In occasione della messa in onda su France 5 del concerto registrato tra le volte intarsiate della Opéra di Versailles, Mika racconta che Joannie, sua madre, è venuta a mancare poco dopo la registrazione del live, lasciando nel cantante l’amarezza e la commozione di aver cantato per lei un’ultima volta. «Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato» ha raccontato Mika in un’intervista a Parisian.