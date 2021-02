Messa oggi in tv domenica 7 febbraio su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 7 febbraio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 7 febbraio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes ore 19:00 – ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Il programma della Santache sarà visibile sunella giornata di. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario inda Lourdes ore 19:00 – ...

virginiaraggi : Oggi nella bellissima basilica di Santa Maria Maggiore ho assistito alla messa in occasione della festa della trasl… - poliziadistato : Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una pa… - Sent_SanRocco : Ecco il foglietto della S. Messa di oggi #5ªDomenicadelTempoOrd. - 43ª Giornata per la Vita (7 Febbraio 2021) in di… - ViperescandSO : E pensare che c'era un tempo in cui il Sabato notte ero in giro mezza rinco, oggi sto incazzusa per una donna di 54… - Claudia19485227 : @mani72012 Oggi ho pregato anche durante la S. Messa per la sua guarigione, perchè comunque non abbia da soffrire t… -