Mager-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Gianluca Mager esordirà agli Australian Open 2021 affrontando Aslan Karatsev. L’azzurro cercherà di neutralizzare il tennis energico dell’avversario russo, provando a comandare da fondocampo e conquistato dunque il pass per il secondo turno del prestigioso evento Australiano. La sfida tra Mager e Karatsev si svolgerà lunedì 8 febbraio, come primo incontro sul campo 10 dalle ore 04.00. La copertura televisiva degli Australian Open è affidata a Eurosport (canale 210 e 211 di Sky, disponibile su Dazn), emittente che offre gli eventi dello Slam anche sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, al termine della ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Gianlucaesordirà agliaffrontando Aslan. L’azzurro cercherà di neutralizzare il tennis energico dell’avversario russo, provando a comandare da fondocampo e conquistato dunque il pass per il secondo turno del prestigioso eventoo. La sfida trasi svolgerà lunedì 8 febbraio, come primo incontro sul campo 10 dalle ore 04.00. La copertura televisiva degliè affia Eurosport (210 e 211 di Sky, disponibile su Dazn), emittente che offre gli eventi dello Slam anche sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti ai propri lettori, al termine della ...

WeAreTennisITA : Il sorteggio degli azzurri agli #AusOpen ???? Tiafoe ?? Travaglia Shapovalov ?? Sinner Mager ?? Karatsev Sonego ?? Querr… - sportface2016 : #Mager-#Karatsev in tv e in streaming: ecco dove seguire il match valido per il primo turno degli #AustralianOpen 2… - zappooo_ : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… - RobertaCallara : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… - laurapetrarca2 : RT @GeorgeSpalluto: Primo turno degli ???? Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert Sinner ?? Shapovalov ?????? Sonego ?? Querrey Travaglia ?? Tiaf… -