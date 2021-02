“L'unica cosa che non deve fare Draghi”. Sondaggio Noto, un pericolo “capitale”: “Gli italiani si fidano di lui, però…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Se è certo che Mario Draghi sarà il nuovo primo ministro, non è chiaro ancora quale sarà la sua squadra di governo e se la composizione dei ministri sarà composta esclusivamente da tecnici oppure si sceglierà una soluzione mista. La maggioranza degli italiani, scrive Antonio Noto della Noto Sondaggi, il 69%, chiede di fare presto. "Nella giornata immediatamente successiva alla sua nomina il 51% della popolazione gli accordava fiducia, dopo i primi 3 giorni l'asticella si è alzata al 53%", segnala Noto. Il presidente del Consiglio in carica Conte riscuote ora il 39% di fiducia: molta alta è quindi l'attesa nei confronti dell'ex presidente Bce Mario Draghi. "L'eventuale esecutivo che dovrà nascere è visto dal 59% degli elettori come incolore, non viene ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Se è certo che Mariosarà il nuovo primo ministro, non è chiaro ancora quale sarà la sua squadra di governo e se la composizione dei ministri sarà composta esclusivamente da tecnici oppure si sceglierà una soluzione mista. La maggioranza degli, scrive AntoniodellaSondaggi, il 69%, chiede dipresto. "Nella giornata immediatamente successiva alla sua nomina il 51% della popolazione gli accordava fiducia, dopo i primi 3 giorni l'asticella si è alzata al 53%", segnala. Il presidente del Consiglio in carica Conte riscuote ora il 39% di fiducia: molta alta è quindi l'attesa nei confronti dell'ex presidente Bce Mario. "L'eventuale esecutivo che dovrà nascere è visto dal 59% degli elettori come incolore, non viene ...

