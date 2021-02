L’incompetenza in conflitto con la ragione (Di domenica 7 febbraio 2021) L'editoriale. Le storie che abbiamo raccontato questa settimana, insieme con le inchieste su infrastrutture negate e bonifiche ambientali neanche abbozzate, ci regalano un quadro di disgregazione che ben si intreccia con un momento istituzionale fra i più bassi dal dopoguerra Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 7 febbraio 2021) L'editoriale. Le storie che abbiamo raccontato questa settimana, insieme con le inchieste su infrastrutture negate e bonifiche ambientali neanche abbozzate, ci regalano un quadro di disgregazione che ben si intreccia con un momento istituzionale fra i più bassi dal dopoguerra

iltirreno : RT @s_tamburini: Il mio editoriale di oggi L'incompetenza in conflitto con la ragione - fseviareggio : RT @s_tamburini: Il mio editoriale di oggi L'incompetenza in conflitto con la ragione - s_tamburini : Il mio editoriale di oggi L'incompetenza in conflitto con la ragione - fseviareggio : RT @iltirreno: Le storie che abbiamo raccontato questa settimana, insieme con le inchieste su infrastrutture negate e bonifiche ambientali… - iltirreno : Le storie che abbiamo raccontato questa settimana, insieme con le inchieste su infrastrutture negate e bonifiche am… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incompetenza conflitto Bce, la Corte di giustizia Ue riafferma la sua competenza esclusiva. Steinmeier: teniamo l’Europa insieme Corriere della Sera