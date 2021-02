Lazio-Cagliari 1-0 | sigillo di Immobile | Tabellino e Highlights

Leggi su ck12

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il bomber trascina i biancocelesti. Ennesima delusione per i sardi1-0, Cronaca,ed– Sotto il diluvio dello Stadio Olimpico ladi Simone Inzaghi ha contro ildi Eusebio di Francesco la possibilità di agganciare il quarto posto che vale la zona Champions. Per il campionato è l’obiettivo prefissato dei biancocelesti ancora impegnati su due fronti, ma fino a questo momentoe compagni non erano mai riusciti quest’anno a collocarsi così in alto in classifica. Servono però i tre punti contro il ...