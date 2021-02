“La costruzione dal basso diventa una distruzione di massa” (Di domenica 7 febbraio 2021) Antonio Giordano, sul Corriere dello Sport, mette a fuoco i momenti chiave di Genoa-Napoli, che cosa ha comportato la sconfitta della squadra di Gattuso. La costruzione dal basso, moda ricorrente in questo calcio definito moderno, diventa una distruzione di massa, perché il Napoli si lascia sommergere da se stesso e dal pressing che Ballardini ha ordinato feroce sulla trequarti altrui. Il Corsport ricorda l’errore di Elmas e il probabile rigore per fallo su Mario Rui, oltre ai due legni, ma conclude così: Gli dei a volte guardano altrove, forse perché risucchiati anche loro nelle tenebre di Gattuso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 febbraio 2021) Antonio Giordano, sul Corriere dello Sport, mette a fuoco i momenti chiave di Genoa-Napoli, che cosa ha comportato la sconfitta della squadra di Gattuso. Ladal, moda ricorrente in questo calcio definito moderno,unadi, perché il Napoli si lascia sommergere da se stesso e dal pressing che Ballardini ha ordinato feroce sulla trequarti altrui. Il Corsport ricorda l’errore di Elmas e il probabile rigore per fallo su Mario Rui, oltre ai due legni, ma conclude così: Gli dei a volte guardano altrove, forse perché risucchiati anche loro nelle tenebre di Gattuso. L'articolo ilNapolista.

INFN_ : ?? Buon Compleanno, Bruno Touschek! 100 anni fa nacque il grande scienziato che, grazie a un'idea rivoluzionaria, po… - napolista : “La costruzione dal basso diventa una distruzione di massa” Il Corsport: Napoli anche sfortunato ma “gli dei a volt… - oscarvalle1984 : RT @GattaMario3: Vorrei aprire una discussione partendo dal presupposto che io non amo Allegri . Ma difendersi bene non vuol dire essere J… - DanGambard : RT @CucchiRiccardo: Sulla costruzione dal basso dico solo che gol così ne vedo tanti. Non ci vuole un genio della tattica per capire che i… - Donchisciotte6 : @marcoazzi66 Marco ma se gli dici di scaricare su Demme, perché devi fare il fenomeno con la costruzione dal basso,… -