Juventus, Tacchinardi a 360°: “Chiellini fondamentale, bianconeri non belli ma efficaci. Scudetto? Ok Milan e Inter, ma…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo il successo Interno della Juventus sulla Roma, nel big match disputato sabato sera all'Allianz Stadium, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi, ha detto la sua ai microfoni di "TMW Radio", durante il format radiofonico "Maracanà Show", sulla vittoria della squadra bianconera. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.VITTORIA BIANCONERA, L'OBIETTIVO - "La Roma non tira mai ma gioca molto bene. Pirlo l'ha preparata bene questa sfida e ha vinto. La Juventus l'ha preparata così, anche vedendo come era andata un girone fa. Chiellini ha dato una grossa mano, soprattutto per lo spirito di squadra. Ha aspettato la Roma con molta umiltà, ha lottato e quando ha avuto l'opportunità ha cercato di fare male".PIU' EFFICACE CHE BELLA- "Dobbiamo valutarla a 360 gradi. La Roma ha avuto una settimana per ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Dopo il successono dellasulla Roma, nel big match disputato sabato sera all'Allianz Stadium, l'ex calciatore e tecnico Alessio, ha detto la sua ai microfoni di "TMW Radio", durante il format radiofonico "Maracanà Show", sulla vittoria della squadra bianconera. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.VITTORIA BIANCONERA, L'OBIETTIVO - "La Roma non tira mai ma gioca molto bene. Pirlo l'ha preparata bene questa sfida e ha vinto. Lal'ha preparata così, anche vedendo come era andata un girone fa.ha dato una grossa mano, soprattutto per lo spirito di squadra. Ha aspettato la Roma con molta umiltà, ha lottato e quando ha avuto l'opportunità ha cercato di fare male".PIU' EFFICACE CHE BELLA- "Dobbiamo valutarla a 360 gradi. La Roma ha avuto una settimana per ...

Mediagol : #Juventus, Tacchinardi a 360°: 'Chiellini fondamentale, bianconeri non belli ma efficaci. Scudetto? Vedo bene Milan… - sportli26181512 : Juve, Tacchinari: 'Auguri Cristiano! Ora porta la Champions a Torino': Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della… - MCalcioNews : Tacchinardi: 'La Juventus non può sbagliare, ora vediamo con l'Inter...' - fcin1908it : Tacchinardi sicuro: “La Juventus è tornata. Vedremo contro l’Inter...” - -