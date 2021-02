Inter-Lazio: formazioni e dove vederla (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenica 14 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita Inter-Lazio di Serie A. L’Inter si trova al 1 posto con 47 punti e la sua striscia è positiva. Ha pareggiato con l’Udinese e ha vinto con Inter e Benevento. Poi ha perso in Coppa Italia con la Juventus e ha vinto contro la Fiorentina. Il Lazio si trova al 6 posto e la sua striscia è positiva con 3 vittorie di fila con Roma, Parma e Sassuolo. Infine ha perso in Coppa Italia con l’Atalanta mentre ha vinto sempre con l’Atalanta la gara di campionato. Fiorentina-Inter- 0-2: i nerazzurri sbancano a Firenze Inter-Lazio: quali saranno le probabili formazioni? Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenica 14 Febbraio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. L’si trova al 1 posto con 47 punti e la sua striscia è positiva. Ha pareggiato con l’Udinese e ha vinto cone Benevento. Poi ha perso in Coppa Italia con la Juventus e ha vinto contro la Fiorentina. Ilsi trova al 6 posto e la sua striscia è positiva con 3 vittorie di fila con Roma, Parma e Sassuolo. Infine ha perso in Coppa Italia con l’Atalanta mentre ha vinto sempre con l’Atalanta la gara di campionato. Fiorentina-- 0-2: i nerazzurri sbancano a Firenze: quali saranno le probabili(3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, ...

