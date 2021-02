Il colore delle regioni non cambia, tranne che in Sardegna (Di domenica 7 febbraio 2021) Che da lunedì torna "gialla", mentre in quattro regioni sono state decise delle "zone rosse" limitate ad alcuni comuni Leggi su ilpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Che da lunedì torna "gialla", mentre in quattrosono state decise"zone rosse" limitate ad alcuni comuni

MonicaCirinna : Tanto per cambiare, degli uomini riportiamo le parole, delle donne il look. C'è qualche possibilità che questo masc… - ilpost : Il colore delle regioni non cambia, tranne che in Sardegna - nazza377 : @_esegesi_ Ma ancora leggete quel giornale ridicolo di colore rosa? Io ho smesso fanno schifo e vogliono offendere… - Maria_DiEvreux : RT @Alice70A: Tutto ignoro di te: nome, cognome, l'occhio, il sorriso, la parola, il gesto; e sapere non voglio, e non ho chiesto… - AnnaritaMG : Che non c'è più colore sulla mia pelle Non c'è più amore di serie A Non ho più paura delle mie scelte Ma là fuori i… -