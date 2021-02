I disegni sulle scatole dei cioccolatini Lindt realizzati da una messinese | una ' Virgola' sognante

(Di domenica 7 febbraio 2021) Disegnoperch sono di Messina . Chi? Sono io da piccola, il nome con cui mi chiamava mio pap , forse storpiando il mio, Virginia, ma vallo a capire . La prima volta in cui hai ...

__Dan96 : RT @lisaquac81: @__Dan96 Più che altro, mi accorgo di farlo sempre, mentre telefono, lavoro, leggo..e spesso vengono meglio i presunti scar… - lisaquac81 : @__Dan96 Più che altro, mi accorgo di farlo sempre, mentre telefono, lavoro, leggo..e spesso vengono meglio i presu… - NowICanTastexx : @defvncelvss @iamlukeylukey io ho guardato i disegni sulle mutande, tu puoi guardare altro - Ali_bi : @facciaDcastagna Poi Oli fa lezione su tablet che gli viene più facile quando deve scrivere/far disegni sulle slide. C’è anche app. - adooryouxh : @jwliee_ Harry senza tatuaggi non è Harry. poi la FARFALLA, gli uccelli, 17BLACK, i vari disegni sulle braccia. son… -

Ultime Notizie dalla rete : disegni sulle

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Disegno Virgola perch sono di Messina . Chi Virgola? Sono io da piccola, il nome con cui mi chiamava mio pap , forse storpiando il mio, Virginia, ma vallo a capire . La prima volta in cui hai ...... acquistato da Graziosi nel 1936, dipinti,e stampe che percorrono le fasi salienti della ... Informazioni aggiornateattività dei Musei civici sono disponibili sul sito (www.museicivici.Uomini cingolati, sedili rotanti e maschere antigas per i cavalli: in mostra al Mast di Bologna le foto delle invenzioni francesi del primo ’900 ...PESCARA - Ieri a Pescara il Presidente della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, senatore Luciano D’Alfonso, ha presentato il ...