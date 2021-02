Governo | Zingaretti | ' Pd unito su sostegno Draghi con nostre idee e valori' **

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Nel Pd c'è unità assoluta su un punto che condivido anche io: concon le, con i nostri". Così il segretario del Pd, Nicolaa 'In mezz'ora in piu'' su RaiTre.

...faccio partire esecutivo per vendetta"Draghi, Lega e M5S aprono. Domani nuove consultazioni " Salvini ha dato ragione al Partito Democratico. Non ci siamo spostati noi ". Nicola, ...Cosìmanda un messaggio al 'neoalleato' Salvini. 'Guardo a questo - ha aggiunto - esperimento con grande fiducia, anche se sono molto contento di aver lavorato perché Conte andasse avanti ...«Non c’è dubbio che è una novità: Salvini ha dato ragione al Pd, non ci siamo scostati noi. Tutti possono riconoscere che l’idea di risolvere i problemi distruggendo l’Europa era fallimentare. Si apre ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Paura di Draghi? No. Noi parliamo di una personalità che ha garantito in Europa l'idea di una buona spesa pubblica contro l'austerità. Il suo è il profilo di chi si è messo ...