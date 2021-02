Draghi, Landini: "Non abbiamo ancora ricevuto la convocazione ufficiale" (Di domenica 7 febbraio 2021) “Non abbiamo ancora ricevuto la convocazione ufficiale” da parte del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi: lo dice a “Mezz’ora in più” il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Vista l’agenda di Draghi, “presumo - ha detto - che sia mercoledì ma non abbiamo avuto per ora convocazioni”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) “Nonlaufficiale” da parte del presidente del Consiglio incaricato Mario: lo dice a “Mezz’ora in più” il segretario generale della Cgil Maurizio. Vista l’agenda di, “presumo - ha detto - che sia mercoledì ma nonavuto per ora convocazioni”.

Così il segretario generale Cgil Maurizio Landini in 'Mezz'ora in più' su Rai3 di Lucia Annunziata. ... Quanto all'incontro con il premier incaricato Mario Draghi ha detto che "non c'è ancora una data ..."

... lo dice a 'Mezz'ora in più' il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Vista l'agenda di Draghi, 'presumo - ha detto - che sia mercoledì ma non abbiamo avuto per ora convocazioni'.

Il segretario della Cgil ancora in attesa della convocazione da Draghi: "Abbiamo proposte su tutto. D'accordo sullo stop agli incentivi a pioggia" ...

