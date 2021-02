C’è posta per te, Giuseppe ha una grave malattia e vuole ringraziare Sara (Di domenica 7 febbraio 2021) La storia ha per protagonista Giuseppe, un ragazzo sardo che vuole parlare alla compagna, Sara, per ringraziarla di stare vicino a lui nonostante la sua malattia. A 9 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Ha tante paure, sono fragile, ma evita di dirle: "Ho paura che lei sia costretta a farmi da badante un giorno". Quando a 16 anni confessò a Sara di essere malato, lei disse che non era un problema. Da allora gli è sempre stata vicino. Ma lui ha paura che la malattia cominci a un certo punto a correre più veloce di lui. In studio con Giuseppe c'è Claudio Amendola, che lo aiuterà a dire quello che vorrebbe a Sara. Le poche parole che Giuseppe riesce a pronunciare sono commosse, la voce è rotta: Tra tutti i ragazzi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 7 febbraio 2021) La storia ha per protagonista, un ragazzo sardo cheparlare alla compagna,, per ringraziarla di stare vicino a lui nonostante la sua. A 9 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Ha tante paure, sono fragile, ma evita di dirle: "Ho paura che lei sia costretta a farmi da badante un giorno". Quando a 16 anni confessò adi essere malato, lei disse che non era un problema. Da allora gli è sempre stata vicino. Ma lui ha paura che lacominci a un certo punto a correre più veloce di lui. In studio conc'è Claudio Amendola, che lo aiuterà a dire quello che vorrebbe a. Le poche parole cheriesce a pronunciare sono commosse, la voce è rotta: Tra tutti i ragazzi ...

