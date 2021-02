Boscaglia: “Partita che non avremmo dovuto perdere, ma non è mancato il carattere. Pelagotti? La sua reazione dopo il gol…” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Palermo cade sul campo dell'Avellino.Un brutto Palermo perde ad Avellino con il risultato di 1-0, con un gol deciso dal palermitano Silvestri. Una rete rocambolesca frutto di una papera dell'estremo difensore Alberto Pelagotti, che beffano i rosa al 50°. Un ko amarissimo analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Una Partita chiusa dove loro hanno cercato di chiudere gli spazi, chi fa gol in queste partite poi si difende e riparte. Un campo molto viscido. Non siamo stati bravi a scardinarli, ma qui non c'entra il carattere. Può succedere di prendere un gol in una situazione anomala nel momento in cui stavamo gestendo bene la Partita. Abbiamo provato a creare qualcosa, questa non era una ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Palermo cade sul campo dell'Avellino.Un brutto Palermo perde ad Avellino con il risultato di 1-0, con un gol deciso dal palermitano Silvestri. Una rete rocambolesca frutto di una papera dell'estremo difensore Alberto, che beffano i rosa al 50°. Un ko amarissimo analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Roberto, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara."Unachiusa dove loro hanno cercato di chiudere gli spazi, chi fa gol in queste partite poi si difende e riparte. Un campo molto viscido. Non siamo stati bravi a scardinarli, ma qui non c'entra il. Può succedere di prendere un gol in una situazione anomala nel momento in cui stavamo gestendo bene la. Abbiamo provato a creare qualcosa, questa non era una ...

