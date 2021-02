Australian Open, Jannik Sinner troppo stanco per Shapovalov? 4 match in 3 giorni. E il doppio… (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1, ma il trionfo sul cemento Australiano lascia indubbiamente un po’ di scorie nel fisico del tennista italiano. L’altoatesino è apparso un po’ in difficoltà nella finale vinta per 7-6(4) 6-4 contro Stefano Travaglia, ma è anche normale visto che si trattava del quarto incontro disputato in appena tre giorni. Venerdì aveva prima sconfitto lo sloveno Alijaz Bedene per 7-6(6) 6-2 e successivamente aveva avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic per 7-6(10) 6-4, poi ieri ha dovuto annullare anche un match-point al russo Karen Khachanov, riuscendo a spuntarla al tie-break del terzo set in una vibrante semifinale. Tanta fatica nelle gambe per il 19enne, che ha anche disputato due incontri di doppio insieme al polacco Hurkacz (sconfitti ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1, ma il trionfo sul cementoo lascia indubbiamente un po’ di scorie nel fisico del tennista italiano. L’altoatesino è apparso un po’ in difficoltà nella finale vinta per 7-6(4) 6-4 contro Stefano Travaglia, ma è anche normale visto che si trattava del quarto incontro disputato in appena tre. Venerdì aveva prima sconfitto lo sloveno Alijaz Bedene per 7-6(6) 6-2 e successivamente aveva avuto la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic per 7-6(10) 6-4, poi ieri ha dovuto annullare anche un-point al russo Karen Khachanov, riuscendo a spuntarla al tie-break del terzo set in una vibrante semifinale. Tanta fatica nelle gambe per il 19enne, che ha anche disputato due incontri di doppio insieme al polacco Hurkacz (sconfitti ...

