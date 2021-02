Assembramenti e multe: molti controlli nella Capitale (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso della giornata di sabato 6 febbraio 2021, sono state numerose le persone che si sono riversate in strada durante il primo weekand in zona gialla. I Carabinieri hanno fatto molti controlli, questi hanno evidenziato molti Assembramenti di giovani che hanno provocato multe. Per tale motivo le Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi controlli. I Carabinieri si sono concentrari nelle strade e nelle piazze della movida romana, ma anche nei parchi e nelle ville storiche. La maggior parte delle persone fermate per il non rispetto delle norme anti-Covid erano molto giovani, addirittura minorenni. Assembramenti e multe nella Capitale I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno svolto ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel corso della giornata di sabato 6 febbraio 2021, sono state numerose le persone che si sono riversate in strada durante il primo weekand in zona gialla. I Carabinieri hanno fatto, questi hanno evidenziatodi giovani che hanno provocato. Per tale motivo le Forze dell’Ordine hanno effettuato numerosi. I Carabinieri si sono concentrari nelle strade e nelle piazze della movida romana, ma anche nei parchi e nelle ville storiche. La maggior parte delle persone fermate per il non rispetto delle norme anti-Covid erano molto giovani, addirittura minorenni.I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno svolto ...

Ultime Notizie dalla rete : Assembramenti multe Covid, maxi assembramenti nel week end a Napoli. Movida: centinaia di controlli, decine di multe. Chiusi 6 bar

Multe anche nei quartieri di Secondigliano e Scampia; ne sono state notificate 47 ad altrettante persone, sorprese senza dpi e in giro senza giustificato motivo oltre l'orario consentito.

Milano, 7 febbraio 2021 - Mentre a Milano si susseguono le polemiche per gli assembramenti del fine settimana in zona gialla, due feste private finiscono nel mirino della polizia, che la scorsa notte ha multato ben 42 persone in episodi distinti. Il primo controllo è avvenuto ...

Controlli contro gli assembramenti, multe per 4.600 euro Prima Brescia Feste clandestine, movida con assembramenti e allenamenti in palestra: a Milano, Roma, Bologna e Napoli

Feste clandestine, movida con assembramenti e anche allenamenti proibiti in palestra. La “ritrovata” zona gialla – con locali pieni e folla per strada – ha portato anche controlli severi per il rispet ...

