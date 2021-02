Allarme Covid-19: da lunedì 8 febbraio tornano le zone rosse (Di domenica 7 febbraio 2021) Mentre la Regione Lombardia chiede che i ristoranti restino aperti fino alle ore 22, le nuove varianti del Covid rendono la situazione della provincia di Perugia e di sei Comuni nel ternano talmente preoccupante da diventare zona rossa a partire da lunedì 8 febbraio e per le prossime due settimane. La decisione è stata presa al termine dell’incontro tra il Ministero della Salute, Cts, Anci e Giunta regionale: la Governatrice della Regione Umbria Donatella Tesei dovrebbe firmare a breve l’ordinanza che chiuderà la provincia di Perugia e parte di quella di Terni allo scopo di contenere il numero crescente dei casi positivi. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 febbraio 2021) Mentre la Regione Lombardia chiede che i ristoranti restino aperti fino alle ore 22, le nuove varianti del Covid rendono la situazione della provincia di Perugia e di sei Comuni nel ternano talmente preoccupante da diventare zona rossa a partire da lunedì 8 febbraio e per le prossime due settimane. La decisione è stata presa al termine dell’incontro tra il Ministero della Salute, Cts, Anci e Giunta regionale: la Governatrice della Regione Umbria Donatella Tesei dovrebbe firmare a breve l’ordinanza che chiuderà la provincia di Perugia e parte di quella di Terni allo scopo di contenere il numero crescente dei casi positivi.

