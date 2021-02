Alex Van Damme, l’attore aggredito durante una lite a Roma (Di domenica 7 febbraio 2021) Alex Van Damme, aggredito a Roma durante una liteL’ex attore Alex Van Damme è stato aggredito più volte da un iracheno nella notte a Roma, il tutto è accaduto sul Lungotevere dei Cenci, all’altezza di piazza delle Cinque Scole. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, nel corso di una lite l’ex attore è stato colpito più volte con un sanpietrino al volto da da un iracheno. L’aggressore ha tentato di copire la vittima con un coccio di vetro, per poi essere arrestato. I motivi del diverbio sono state questioni economiche, Alex Van Damme ha chiesto la restituzione di un prestito all’avversario iracheno. La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai ... Leggi su ck12 (Di domenica 7 febbraio 2021)VanunaL’ex attoreVanè statopiù volte da un iracheno nella notte a, il tutto è accaduto sul Lungotevere dei Cenci, all’altezza di piazza delle Cinque Scole. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, nel corso di unal’ex attore è stato colpito più volte con un sanpietrino al volto da da un iracheno. L’aggressore ha tentato di copire la vittima con un coccio di vetro, per poi essere arrestato. I motivi del diverbio sono state questioni economiche,Vanha chiesto la restituzione di un prestito all’avversario iracheno. La vittima ha raggiunto e chiesto aiuto ai ...

