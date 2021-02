Zona rossa a Perugia e provincia e in sei comuni del Ternano da lunedì Chiuse tutte le scuole e stretta sullo sport

SkyTG24 : Covid Umbria, tutta la provincia di Perugia in zona rossa - Agenzia_Ansa : Tutta la provincia di Perugia in zona rossa #ANSA - MediasetTgcom24 : Tutta la provincia di Perugia in zona rossa per 14 giorni #covid - geompatrizia1 : RT @SofiaCalliano: TORINO : RICOMPENSA DI 1000 € Smarrito zona Crocetta Moka ha 7 mesi , è un cucciolo appena preso dal canile , è spaventa… - CirianiCarlo : RT @ilriformista: La decisione in una ordinanza della governatrice Tesei -

Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli comuni del Ternano saranno in zona rossa da lunedì. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha illustrato il provvedimento ai sindaci in una lunga riunione terminata in serata. Intanto, da lunedì in Umbria la provincia di Perugia e sei comuni del Ternano saranno in zona rossa. Tre comuni "rossi" anche in Abruzzo. Arrivate in Italia le prime 250mila dosi di AstraZeneca. In Umbria 458 ricoveri nelle ultime 24 ore. Il resto della regione Umbria è invece in fascia arancione.