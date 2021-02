Zidane respira Il Real riparte da Varane | Huesca battuto in rimonta

Ultime Notizie dalla rete : Zidane respira

La Gazzetta dello Sport

Panchina cortissimaaveva appena 6 giocatori in panchina, tra cui due portieri e due canterani, più Marcelo e Mariano. Lunghissima la lista di indisponibili, capeggiata dal capitano Sergio ...... infatti, sarebbe decisamente insoddisfatto del minutaggio concessogli da mister Zinédine. ... che in un atmosfera serena e senza pressione come quella che sial 'Louis II', avrebbe la ...Il clima che si respira in casa Real Madrid non è proprio dei più sereni. A confermare le tensioni nel club di Florentino Perez, l'ultimo sfogo del tecnico dei Blancos, Zinedine Zidane. Alla vigilia d ...