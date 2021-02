Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi (Di sabato 6 febbraio 2021) La Cassazione ha respinto il ricorso della madre della piccola, assolta come il compagno di allora della donna Leggi su repubblica (Di sabato 6 febbraio 2021) La Cassazione ha respinto il ricorso della madre della piccola, assolta come il compagno di allora della donna

rep_torino : Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi [aggiornamento delle 14:28] - Isabella26V : RT @rep_torino: Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi - huge1961 : RT @rep_torino: Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi [aggiornamento delle 14:01] - rep_torino : Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi [aggiornamento delle 14:01] - rep_torino : Vercelli, dopo 15 anni nessun colpevole per la morte di Matilda, uccisa a 22 mesi [aggiornamento delle 13:50] -