Una Vita anticipazioni 11 febbraio 2021, Susana e Armando danno scandalo? (Di sabato 6 febbraio 2021) Chi l’avrebbe mai detto che nella puntata di Una Vita di giovedì 11 febbraio 2021 Susana sarebbe stata sulla bocca di tutti per il suo comportamento spudorato. Infatti nel quartiere non si parla d’altro che delle effusioni della zia di Liberto con Armando e a quanto pare i due si sarebbero decisamente fatti notare. Ora tutti sanno che donna Susana Seler ha un corteggiatore ufficiale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto puntate di Marzo 2021, la Setta pronta a uccidere un nuovo personaggio Chi si ritroverà a essere la nuova premeditata vittima della Setta che sta già pensando a mettere in atto un nuovo attentato? Dalle trame de Il Segreto di Marzo 2021, apprendiamo che Encarnacion, moglie di Jesus, non ha gradito il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 febbraio 2021) Chi l’avrebbe mai detto che nella puntata di Unadi giovedì 11sarebbe stata sulla bocca di tutti per il suo comportamento spudorato. Infatti nel quartiere non si parla d’altro che delle effusioni della zia di Liberto cone a quanto pare i due si sarebbero decisamente fatti notare. Ora tutti sanno che donnaSeler ha un corteggiatore ufficiale. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto puntate di Marzo, la Setta pronta a uccidere un nuovo personaggio Chi si ritroverà a essere la nuova premeditata vittima della Setta che sta già pensando a mettere in atto un nuovo attentato? Dalle trame de Il Segreto di Marzo, apprendiamo che Encarnacion, moglie di Jesus, non ha gradito il ...

