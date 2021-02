Uk, centinaia di ricoveri di bambini con sindrome post-Covid (Di sabato 6 febbraio 2021) Alfie Borromeo Si chiama PIMS, “Paediatric Inflammatory Multi-System Syndrome”, e secondo quanto riportato dal Guardian, in Regno Unito colpirebbe circa cento bambini alla settimana. Scambiata inizialmente per la sindrome di Kawasaki, questa malattia rara sarebbe legata al Covid-19 e viene contratta in media da un bambino su 5mila, comportando in certi casi il ricovero in terapia intensiva. La sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica, dall’acronimo PIMS, è stata riconosciuta dal sistema sanitario nazionale del Regno Unito, dove la variante del coronavirus continua a imperversare, come una nuova sindrome post-virale e può presentarsi anche settimane dopo aver contratto l’infezione da Sars-CoV-2, a prescindere dalla manifestazione dei sintomi del ... Leggi su improntaunika (Di sabato 6 febbraio 2021) Alfie Borromeo Si chiama PIMS, “Paediatric Inflammatory Multi-System Syndrome”, e secondo quanto riportato dal Guardian, in Regno Unito colpirebbe circa centoalla settimana. Scambiata inizialmente per ladi Kawasaki, questa malattia rara sarebbe legata al-19 e viene contratta in media da un bambino su 5mila, comportando in certi casi il ricovero in terapia intensiva. Lainfiammatoria multisistemica pediatrica, dall’acronimo PIMS, è stata riconosciuta dal sistema sanitario nazionale del Regno Unito, dove la variante del coronavirus continua a imperversare, come una nuova-virale e può presentarsi anche settimane dopo aver contratto l’infezione da Sars-CoV-2, a prescindere dalla manifestazione dei sintomi del ...

