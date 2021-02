MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Secondo mandato per Cosimo Sibilia alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Il presidente usc… - CorriereCitta : Sibilia confermato presidente Lnd “Felice e orgoglioso” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Sibilia confermato presidente Lnd “Felice e orgoglioso” - - sportparma : Sibilia confermato per altri 4 anni alla guida della LND - SvSport1 : Cosimo Sibilia confermato al vertice della LND. La genovese Stella Frascà consigliera federale designata -

Ultime Notizie dalla rete : Sibilia confermato

... tenutasi oggi presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino nel rigoroso rispetto di tutte le normative anti - Covid, hacon l'87% delle preferenze CosimoPresidente della LND ...Cosimoè stato rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2021 - 24. A ... Preferisco restare coerente come fatto fino ad oggi', ha detto il presidenteall'...ROMA (ITALPRESS) - Secondo mandato per Cosimo Sibilia alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Il presidente uscente, candidato unico, è stato ...(askanews) - Cosimo Sibilia è stato rieletto alla guida della Lega Nazionale Dilettanti per il quadriennio 2021-24. A votare il candidato unico sono stati 73 delegati su 87 aventi diritto al voto (14 ...