(Di sabato 6 febbraio 2021) Ildi, Carlo Masci, ha appena firmato un'che prevede la sospensione della didattica in presenza in tutte ledell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città, dall'8 al 16. L'articolo .

orizzontescuola : Scuole Pescara, ordinanza del sindaco: scuole chiuse fino al 16 febbraio - AnsaAbruzzo : Covid, ordinanza sindaco Pescara, chiuse tutte le scuole - CastigliMirella : 385 #decessi. #Pescara chiude le #scuole. - ABR24News : #Covid, ordinanza del #sindaco di #Pescara: chiuse tutte le #scuole della città - GalvaniM : ++ COVID: ORDINANZA SINDACO PESCARA, CHIUSE TUTTE LE SCUOLE ++ Aumento contagi, stop didattica in presenza da 8 a 16 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Pescara

Si attende in giornata la disposizione di Carlo Masci , sindaco di, per contenere nel comune la diffusione dei contagi nelleprimarie e secondarie di primo grado della variante inglese.... attivata la didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle... L'iniziativa è stata presentata questa mattina anel corso di una conferenza stampa alla quale ...Il fighter di Tocco da Casauria si è aggiudicato il titolo di campione italiano nella categoria 81 kg dilettanti ...Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha appena firmato un'ordinanza che prevede la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della c ...