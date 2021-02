Neonato morto in Romania: era stato battezzato col rito dell’immersione, aveva acqua nei polmoni (Di sabato 6 febbraio 2021) . La Chiesa ortodossa di Romania ora è sotto pressione per modificare la cerimonia dopo la tragedia avvenuta a Suceava: il rito attuale prevede l’immersione per tre volte. II giornali locali parlano di diversi incidenti simili nel corso degli anni. In decine di migliaia firmano una petizione online. La Chiesa ortodossa in Romania sta affrontando crescenti critiche dopo che un bambino ha subito un arresto cardiaco ed è morto a seguito della cerimonia battesimale che prevede l’immersione tre volte nell’acqua santa. Come riporta The Independent, i fatti sono avvenuti a Suceava, grosso centro nella regione della Bucovina, nella chiesa di San Costantino ed Elena. Dopo che il piccolo di sei settimane si è sentito male, un’ambulanza si è precipitata davanti alla chiesa per effettuare la manovra di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) . La Chiesa ortodossa diora è sotto pressione per modificare la cerimonia dopo la tragedia avvenuta a Suceava: ilattuale prevede l’immersione per tre volte. II giornali locali parlano di diversi incidenti simili nel corso degli anni. In decine di migliaia firmano una petizione online. La Chiesa ortodossa insta affrontando crescenti critiche dopo che un bambino ha subito un arresto cardiaco ed èa seguito della cerimonia battesimale che prevede l’immersione tre volte nell’santa. Come riporta The Independent, i fatti sono avvenuti a Suceava, grosso centro nella regione della Bucovina, nella chiesa di San Costantino ed Elena. Dopo che il piccolo di sei settimane si è sentito male, un’ambulanza si è precipitata davanti alla chiesa per effettuare la manovra di ...

