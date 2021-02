Montevecchio, a 7 anni dalla frana si completano i lavori per arginare il dissesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Un anniversario che serve a ricordare, ma anche a ripartire. Esattamente sette anni - era il 7 febbraio 2014 - le intense precipitazioni invernali riattivavano la frana di Montevecchio, nel comune di ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 6 febbraio 2021) Unversario che serve a ricordare, ma anche a ripartire. Esattamente sette- era il 7 febbraio 2014 - le intense precipitazioni invernali riattivavano ladi, nel comune di ...

forli24ore : Montevecchio. A 7 anni dalla frana completati i lavori di consolidamento per arginare il dissesto - MasterblogBo : Difesa suolo, cantieri terminati per il consolidamento della frana di Montevecchio nel cesenate A sette anni dal di… - speleodori : RT @RegioneER: ??Difesa suolo, cantieri terminati per il consolidamento della frana di Montevecchio nel cesenate. A sette anni dal dissesto.… - irene_priolo : RT @RegioneER: ??Difesa suolo, cantieri terminati per il consolidamento della frana di Montevecchio nel cesenate. A sette anni dal dissesto.… - Ossmeteobargone : RT @RegioneER: ??Difesa suolo, cantieri terminati per il consolidamento della frana di Montevecchio nel cesenate. A sette anni dal dissesto.… -