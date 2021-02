Meteo, in arrivo la neve rossa: ecco di cosa si tratta (Di sabato 6 febbraio 2021) Un fronte atlantico sta arrivando sull’Italia, preceduto da un intenso richiamo di correnti meridionali pescate direttamente dall’entroterra nord-africano. Queste correnti stanno trasportando un fitto pulviscolo sahariano verso l’Italia e l’Europa, in modo talmente importante da rendere il cielo giallognolo. Non è così raro in inverno che le ondate di maltempo siano collegate a flussi d’origine sahariana, che trasportano il pulviscolo del deserto. Quando la precipitazione assume carattere nevoso, si verifica lo spettacolare fenomeno della “neve rosa o rossa”, conosciuta anche come “neve di sangue”. 21 Febbraio 2004, la straordinaria neve rosa a Novi Ligure (AL). Fonte franco-vaccari.comEbbene, già nelle prossime ore ed anche per domenica sono attese nevicate sulle Alpi. Sarà molto facile che si accumuli uno strato di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Un fronte atlantico sta arrivando sull’Italia, preceduto da un intenso richiamo di correnti meridionali pescate direttamente dall’entroterra nord-africano. Queste correnti stanno trasportando un fitto pulviscolo sahariano verso l’Italia e l’Europa, in modo talmente importante da rendere il cielo giallognolo. Non è così raro in inverno che le ondate di maltempo siano collegate a flussi d’origine sahariana, che trasportano il pulviscolo del deserto. Quando la precipitazione assume carattere nevoso, si verifica lo spettacolare fenomeno della “rosa o”, conosciuta anche come “di sangue”. 21 Febbraio 2004, la straordinariarosa a Novi Ligure (AL). Fonte franco-vaccari.comEbbene, già nelle prossime ore ed anche per domenica sono attese nevicate sulle Alpi. Sarà molto facile che si accumuli uno strato di ...

