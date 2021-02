MEGLIO FARE UN CONTROLLO DELLE ESTENSIONI INSTALLATE SU CHROME ED EDGE : POTRESTE ESSERE VITTIME DI CACHEFLOW (Di sabato 6 febbraio 2021) È probabile che tu stia leggendo questo post del blog utilizzando il tuo browser web. È anche probabile che il tuo browser web abbia varie ESTENSIONI che forniscono funzionalità aggiuntive. Di solito crediamo che le ESTENSIONI INSTALLATE dagli store ufficiali dei browser siano sicure. Ma non è sempre così, come abbiamo scoperto di recente. Sono emersi nuovi dettagli su una vasta rete di ESTENSIONI canaglia per i browser CHROME ed EDGE che si è scoperto che dirottano i clic ai collegamenti nelle pagine dei risultati di ricerca a URL arbitrari, inclusi siti di phishing e annunci. Chiamate collettivamente ” CACHEFLOW ” da Avast, le 28 ESTENSIONI in questione – tra cui Video Downloader per Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 6 febbraio 2021) È probabile che tu stia leggendo questo post del blog utilizzando il tuo browser web. È anche probabile che il tuo browser web abbia varieche forniscono funzionalità aggiuntive. Di solito crediamo che ledagli store ufficiali dei browser siano sicure. Ma non è sempre così, come abbiamo scoperto di recente. Sono emersi nuovi dettagli su una vasta rete dicanaglia per i browseredche si è scoperto che dirottano i clic ai collegamenti nelle pagine dei risultati di ricerca a URL arbitrari, inclusi siti di phishing e annunci. Chiamate collettivamente ”” da Avast, le 28in questione – tra cui Video Downloader per Facebook, Vimeo Video Downloader, Instagram Story Downloader, VK ...

