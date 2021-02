Malore a Il Cantante Mascherato | Franco Gatti confessa | “Ho avuto paura di morire”

(Di sabato 6 febbraio 2021)l’accaduto a Il, dentro i costumi di Milly Carlucci si soffoca: “Hodi”. Nonostante Milly Carlucci abbia tentato di minimizzare tutto, i Ricchi e Poveri si sono davvero sentiti molto male sotto la maschera di Baby Alieno, in gioco durante la prima puntata dello show “IlL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Il Cantante Mascherato: il malore di Baby Alieno è stata una farsa? Ecco la verità - infoitcultura : Il Cantante Mascherato, nessun malore per Baby Alieno: Milly svela tutto - infoitcultura : “Il malore dei Ricchi e Poveri? Una farsa programmata”: spunta il retroscena sul Cantante Mascherato - infoitcultura : Il cantante mascherato, malore Baby Alieno è stata una farsa? Il retroscena - infoitcultura : Il cantante mascherato, 'non è stato un malore': Baby Alieno, tutta una farsa? Rovinosa indiscrezione: cosa c'è die… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore Cantante

... infatti, sono state fatte le ipotesi più disparate: dalalla farsa organizzata in nome degli ascolti. La Pecorella era Alessandra Mussolini Ricordiamo che nella seconda puntata de Il......indizi forniti dagli autori agli 'investigatori' era il grande successo con le donne del... "Non è stato un". Baby Alieno, dalla Carlucci tutta una "farsa"? Una rovinosa indiscrezione: ...Grande paura ne Il Cantante Mascherato, Franco Gatti parla per la prima volta del malore durante la trasmissione di Milly Carlucci.Il Cantante Mascherato deve rinunciare definitivamente al Baby Alieno con i nuovi protagonisti ovvero il duo formato da Gigi e Ross.