In casa 75 grammi di cocaina e oltre 16mila euro: arrestato 32enne (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, unitamente a personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale, ha tratto in arresto F.A., marocchino classe 1989. A seguito di attenta attività di osservazione e pedinamento, gli operatori hanno bloccato il giovane in località Albano Sant’Alessandro che, da subito nervoso e insofferente, sottoposto a controllo di polizia è stato trovato in possesso della somma di euro 750, presumibilmente frutto dell’attività illecita di spaccio. La perquisizione, estesa anche ai veicoli nella sua disponibilità e all’abitazione, ha permesso di rinvenire e, successivamente sequestrare, 96 palline termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 75 grammi, un bilancino di precisione, materiale di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Nel pomeriggio di venerdì 5 febbraio personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, unitamente a personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della sezione Polizia Stradale, ha tratto in arresto F.A., marocchino classe 1989. A seguito di attenta attività di osservazione e pedinamento, gli operatori hanno bloccato il giovane in località Albano Sant’Alessandro che, da subito nervoso e insofferente, sottoposto a controllo di polizia è stato trovato in possesso della somma di750, presumibilmente frutto dell’attività illecita di spaccio. La perquisizione, estesa anche ai veicoli nella sua disponibilità e all’abitazione, ha permesso di rinvenire e, successivamente sequestrare, 96 palline termosaldate di sostanza stupefacente del tipo, per un peso complessivo di 75, un bilancino di precisione, materiale di ...

