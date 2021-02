IMU e TARI: ecco cosa cambia nel 2021 per le tasse (Di sabato 6 febbraio 2021) La legge prevede agevolazioni ed esenzioni per il pagamento di IMU e TARI. Sono varie le novità previste per le due tasse L’imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti, meglio note come IMU e TARI, dovranno essere pagate anche sulle seconde case. ecco la principale novità che il 2021 ha in serbo per i cittadini italiani. La legge prevede tuttavia delle esenzioni e delle riduzioni che riguardano immobili in condizioni specifiche. Dunque, a conti fatti, c’è spazio anche per una seria manovra che può sicuramente giovare alle tasche di tutti gli italiani. Ci sono differenze, ad esempio, per le case vacanza, per le case vuote, disabitate o abbandonate, e su quelle concesse in comodato a parenti o in locazione a canone concordato. Le differenze sono già previste dagli stessi regolamenti, che ... Leggi su zon (Di sabato 6 febbraio 2021) La legge prevede agevolazioni ed esenzioni per il pagamento di IMU e. Sono varie le novità previste per le dueL’imposta municipale propria e la tassa sui rifiuti, meglio note come IMU e, dovranno essere pagate anche sulle seconde case.la principale novità che ilha in serbo per i cittadini italiani. La legge prevede tuttavia delle esenzioni e delle riduzioni che riguardano immobili in condizioni specifiche. Dunque, a conti fatti, c’è spazio anche per una seria manovra che può sicuramente giovare alle tasche di tutti gli italiani. Ci sono differenze, ad esempio, per le case vacanza, per le case vuote, disabitate o abbandonate, e su quelle concesse in comodato a parenti o in locazione a canone concordato. Le differenze sono già previste dagli stessi regolamenti, che ...

