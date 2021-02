Il (non) ruolo del Terzo settore nel Recovery Plan (Di sabato 6 febbraio 2021) In un Piano che voglia ricostruire le condizioni per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale dell’Italia, il ruolo del Terzo settore e dell’economia sociale dovrebbe messo in primo piano, piuttosto che nascosto tra le righe. Invece nel Pnrr il Terzo settore è citato, in qualche punto, ma senza molta convinzione. Dell’economia sociale nessuna traccia del tutto. Quasi fossero temi estranei al compito, assegnato al Piano, di indicare le strade per rigenerare un Paese stremato. Eppure, se le indicazioni della Commissione europea su come spendere i fondi del NextGenerationEu fossero prese sul serio, andrebbe ricordato che Ursula von der Leyen, oltre ai temi del Green Deal e del futuro digitale dell’Europa, vede l’economia sociale e il non profit come uno dei perni per il rilancio dello sviluppo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 febbraio 2021) In un Piano che voglia ricostruire le condizioni per lo sviluppo non solo economico ma anche sociale dell’Italia, ildele dell’economia sociale dovrebbe messo in primo piano, piuttosto che nascosto tra le righe. Invece nel Pnrr ilè citato, in qualche punto, ma senza molta convinzione. Dell’economia sociale nessuna traccia del tutto. Quasi fossero temi estranei al compito, assegnato al Piano, di indicare le strade per rigenerare un Paese stremato. Eppure, se le indicazioni della Commissione europea su come spendere i fondi del NextGenerationEu fossero prese sul serio, andrebbe ricordato che Ursula von der Leyen, oltre ai temi del Green Deal e del futuro digitale dell’Europa, vede l’economia sociale e il non profit come uno dei perni per il rilancio dello sviluppo ...

