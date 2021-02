I Santi di Domenica 7 Febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) I Santi DEL GIORNO, 7 Febbraioda www.Santiebeati.it San RICCARDO Re degli Inglesi† Lucca, 722La tradizione gli attribuisce il titolo di re, anche se probabilmente era solo di famiglia nobile, originario del Wessex. Ciò che è certo è che Riccardo fu il padre di tre Santi: Villibaldo, poi vescovo di Eichstatt, Vunibaldo, abate di Heidenheim, e Valburga. Con i primi due Riccardo partì in pellegrinaggio verso Roma nel 720, attraversando la manica, risalendo la Senna fino a Rouen e visitando poi molti santuari francesi. Il suo cammino teminò a Lucca nel 722, mentre da pe…www.Santiebeati.it/dettaglio/39850 Santi MARTIRI MERCEDARI D’AFRICA Questi Santi mercedari, furono martirizzati in Africa dove si trovavano per redimere. Nel nome di Gesù e per la libertà degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 7da www.ebeati.it San RICCARDO Re degli Inglesi† Lucca, 722La tradizione gli attribuisce il titolo di re, anche se probabilmente era solo di famiglia nobile, originario del Wessex. Ciò che è certo è che Riccardo fu il padre di tre: Villibaldo, poi vescovo di Eichstatt, Vunibaldo, abate di Heidenheim, e Valburga. Con i primi due Riccardo partì in pellegrinaggio verso Roma nel 720, attraversando la manica, risalendo la Senna fino a Rouen e visitando poi molti santuari francesi. Il suo cammino teminò a Lucca nel 722, mentre da pe…www.ebeati.it/dettaglio/39850MARTIRI MERCEDARI D’AFRICA Questimercedari, furono martirizzati in Africa dove si trovavano per redimere. Nel nome di Gesù e per la libertà degli ...

