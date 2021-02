Grillo ritorna guitto. Show alla Camera tra urla e risate: «Saremo la guardia “green” di Draghi» (Di sabato 6 febbraio 2021) Da comico brillante a riluttante animatore di onorevoli falliti e terrorizzati dal voto. Si può riassumere così la mesta parabola dei Cinquestelle e del loro capo e fondatore Beppe Grillo. L’Elevato (è il suo grado nel M5S) ha dovuto precipitarsi nella Capitale per incontrare i suoi ed evitare che la situazione gli sfuggisse di mano. Il MoVimento è una graticola: ci si sta solo in omaggio alla regola del “mal comune mezzo gaudio”. Infatti l’unico che ancora dice “pane al pane” è Alessandro Di Battista. Ma lui è out da tempo. Non ha una cadrega da difendere né uno stipendio da incassare mensilmente. E forse, a differenza di Grillo, non sa che Machiavelli definiva gli uomini come «fuggitori di pericoli». Seguono volentieri l’omino che li conduce nel Paese dei Balocchi, ma non la voce che li chiama alle scelte ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Da comico brillante a riluttante animatore di onorevoli falliti e terrorizzati dal voto. Si può riassumere così la mesta parabola dei Cinquestelle e del loro capo e fondatore Beppe. L’Elevato (è il suo grado nel M5S) ha dovuto precipitarsi nella Capitale per incontrare i suoi ed evitare che la situazione gli sfuggisse di mano. Il MoVimento è una graticola: ci si sta solo in omaggioregola del “mal comune mezzo gaudio”. Infatti l’unico che ancora dice “pane al pane” è Alessandro Di Battista. Ma lui è out da tempo. Non ha una cadrega da difendere né uno stipendio da incassare mensilmente. E forse, a differenza di, non sa che Machiavelli definiva gli uomini come «fuggitori di pericoli». Seguono volentieri l’omino che li conduce nel Paese dei Balocchi, ma non la voce che li chiama alle scelte ...

SecolodItalia1 : Grillo ritorna guitto. Show alla Camera tra urla e risate: «Saremo la guardia “green” di Draghi»… - Tg1Rai : @beppe_grillo ritorna prepotentemente in prima fila. Lo fa nel tentativo di tenere unito il @Mov5Stelle .… - MarioPonzo2 : @fattoquotidiano Ma i ministri di Grillo non vengono da un pregiudicato, da un figlio sotto inchiesta per stupro, d… - Eugenio83496430 : @eziomauro @repubblica #Grillo Ritorna a fare il pagliaccio per le piazze il ruolo di capi politico non ti si addice - progio2 : #staseraitalia Grillo è il campione mondiale di sputo in aria che ritorna in faccia. -