Governo Draghi, i sì e i no dei partiti (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - Con il sì del Movimento 5 stelle e quello, per molti versi sorprendente, di Matteo Salvini, Mario Draghi ha chiuso il primo giro di consultazioni di tutte le forze politiche. Il premier incaricato potrebbe convocare un secondo giro di confronti, ma intanto può ragionare finalmente con le chiare posizioni assunte dai partiti in questi tre giorni di faccia a faccia. Con il presidente incaricato si è chiarito Matteo Salvini: "Abbiamo detto a Draghi che siamo a disposizione". Il leader della Lega per molti versi è andato oltre le previsioni della vigilia: "Non poniamo condizioni né su persone né su idee o movimenti", ha detto dopo l'incontro a Montecitorio ripetendo più volte: "Con Draghi c'è condivisione su molti temi". Un sì è arrivato anche dal Movimento 5 stelle, ma solo dopo un lungo vertice con Beppe ...

