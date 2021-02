Google Stadia: brutte notizie per gli utenti dei videogiochi (Di sabato 6 febbraio 2021) Google Stadia non produrrà più videogiochi: progettare prodotti di qualità (e mantenere la piattaforma di cloud gaming) è a quanto pare troppo costoso. Google Stadia fa marcia indietro. Il servizio di streaming videoludico di Google ha annunciato nei giorni scorsi che non produrrà più videogiochi, ma si limiterà a vendere prodotti di terze parti. Phil L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021)non produrrà più: progettare prodotti di qualità (e mantenere la piattaforma di cloud gaming) è a quanto pare troppo costoso.fa marcia indietro. Il servizio di streaming videoludico diha annunciato nei giorni scorsi che non produrrà più, ma si limiterà a vendere prodotti di terze parti. Phil L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

